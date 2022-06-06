Итальянский корреспондент Массимо Джилетти потерял сознание после интервью с Марией Захаровой. Позже он рассказал, что "откачивать" его пришлось Владимиру Соловьеву.
Находящийся в Москве Джилетти принимал участие в передаче итальянского телевидения Non è l'Arena. Журналист по видеосвязи поговорил с официальным представителем МИД РФ, а после обсуждал эту беседу с гостями студии в Риме. Его партнёрша в Италии, увидела, как корреспондент начал терять сознание.
"О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо", — воскликнула ведущая в прямом эфире, после чего трансляция прервалась на рекламу.
Спустя несколько минут Джилетти вновь появился в кадре. Он рассказал, что почувствовал себя плохо из-за недостатка сахара, а также не исключил влияния холодной московской погоды. Журналист уточнил, что уже получил первую помощь от Владимира Соловьева.
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