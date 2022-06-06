Глава Курской области Старовойт: ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино

Приграничный посёлок Тёткино подвергся очередному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

По словам губернатора, ВСУ наносили удары по мосту и местным предприятиям.

"Рано утром был вновь обстрелян посёлок Тёткино в Глушковском районе", — подтвердил Старовойт.

Как отметил глава региона, на месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Он добавил, что сведения о повреждениях на территории посёлка и пострадавших уточняются.

В конце мая Курскую область начали дополнительно усиливать вооружением за счёт размещения артиллерийских и ракетных установок. Старовойт подчеркнул: такие меры необходимы для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела посёлка Тёткино со стороны украинских боевиков погиб водитель фуры, который привёз сырьё на спиртзавод. ВСУ нанесли несколько ударов по этому предприятию.