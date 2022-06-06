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Глава Курской области Старовойт: ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино

Происшествия

Приграничный посёлок Тёткино подвергся очередному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

Глава Курской области Старовойт: ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино

По словам губернатора, ВСУ наносили удары по мосту и местным предприятиям.

"Рано утром был вновь обстрелян посёлок Тёткино в Глушковском районе", — подтвердил Старовойт.

Как отметил глава региона, на месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Он добавил, что сведения о повреждениях на территории посёлка и пострадавших уточняются.

В конце мая Курскую область начали дополнительно усиливать вооружением за счёт размещения артиллерийских и ракетных установок. Старовойт подчеркнул: такие меры необходимы для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела посёлка Тёткино со стороны украинских боевиков погиб водитель фуры, который привёз сырьё на спиртзавод. ВСУ нанесли несколько ударов по этому предприятию.

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Автор: Юлия Миленина
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