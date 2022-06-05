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Автор Елена Федорова

Погиб, спасая раненых: военнослужащий из ЯНАО пал в ходе спецоперации

Происшествия

На Украине погиб командир отделения сбора и эвакуации раненых Андрей Иванов. С военнослужащим простились в родном городе Лабытнанги, об этом пишет muksun.fm.

Погиб, спасая раненых: военнослужащий из ЯНАО пал в ходе спецоперации

Отмечается, что Иванов закончил медицинский колледж в Салехарде, получил квалификацию медбрата.

В ходе российской спецоперации на Украине он возглавлял подразделение, которое занималось спасением раненых в зоне боевых действий. Свой воинский долг он исполнял до самого конца.

"Андрей стал примером мужества для каждого из нас. Указом президента России наш земляк награждён орденом Мужества посмертно", — написала глава города Марина Трескова на своей странице ВКонтакте.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего на Украине похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова
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