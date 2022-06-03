Baza: генерал МЧС госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре

Во время тушения пожара офисного центра "Сетунь Плаза" в Москве пострадал начальник столичного МЧС — генерал Сергей Желтов. Он госпитализирован с инфарктом. Об этом сообщает Baza.

Издание пишет, что Желтова вынесли из здания на носилках и доставили в больницу имени Склифосовского на вертолете. В больницу вместе с ним также доставлен ещё однин сотрудник МЧС — старший помощник начальника службы пожаротушения Максим Серегин. У него диагностировали отравление продуктами горения.

Информацию о том, что среди пострадавших во время ликвидации пожара в бизнес-центре есть спасатели, подтвердил и источник Телеканала "360" в экстренных службах. Он заявил, что в общей сложности пострадали два человека, один из которых — из начальства МЧС. Мужчина отравился продуктами горения.

При этом фамилию пострадавшего спасателя источник канала не назвал.