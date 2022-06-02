Предприниматель, которого киллер застрелил в центре Москвы, находился в розыске за попытку организации убийства в Армении.
Убитый бизнесмен Оганес Камарян является главой фирмы по консалтингу. Главный его бизнес был зарегистрирован на сына. Речь идёт о фирме Gavary Group, которая занимается производством полимерной продукции. Это одна из крупнейших фирм в России в данной отрасли.
Компанию предпринимателю составляла 20-летняя Екатерина Попова. Девушка скрылась от вооружённого преступника. После того, как Попова дала показания полицейским, она удалила фотографии из социальных сетей и поменяла имя в интернет-профилях.
Полиция рассматривает версию заказного убийства. На это указывает то, что стрелявший сфотографировал труп перед тем, как скрыться. Такое поведение — явный почерк киллера.
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