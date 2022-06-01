Свердловчанин: у хозяина коня из Верхней Салды не в порядке психика

Конь, который напал на мужчину в Свердловской области, отличался агрессивным поведением и раньше. Он уже бросался на женщину с собакой и заставил спасаться бегством подростка. Об этом рассказал житель Верхней Салды. Он заметил в беседе с Телеканалом "360", что животное терроризирует округу уже давно.

По словам горожан, хозяин лошади психически больной человек. Он регулярно избивает животное, чем можно объяснить столь странное поведение. Также хозяин не реагирует на жалобы, с которыми обращались и к нему, и в полицию.

Собеседник канала добавил, что сам тоже подходил к лошади, однако она показалась ему пугливой, а не агрессивной. Во всяком случае, у неё точно что-то не в порядке с психикой, как и у хозяина, считает он.

Жители города после резонансного случая составили коллективную жалобу и начали сбор подписей в надежде, что проблему удастся решить.