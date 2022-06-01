В Испании обнаружили тело бывшей принцессы Катара Кассии Галланьо

В Испании обнаружили тело бывшей жены дяди эмира Катара Абдель Азиза бин Халифы аль Тани Кассии Галланьо, сообщает Sky News. Предположительно, экс-принцесса умерла от передозировки наркотиков.

"Предстоит вскрытие, но предварительное расследование показало, что она умерла от передозировки наркотиков", — говорится в сообщении телеканала.

Тело 45-летней Галланьо было найдено в её доме в Марбелье. На нём нет признаков насильственной смерти, отмечает Sky News.

Галланьо — американка польского происхождения. В браке с аль Тани она прожила с 2004 по 2012 годы, после развода три их дочери остались жить с отцом. Сам аль Тани с 1992 года находится во Франции, куда он переехал после обвинений в попытке организации переворота в Катаре.