В Хакасии бушуют степные пожары, протяжённость возгорания превысила шесть километров, об этом пишет newkhakasiya.online.
Спасатели только за последние сутки ликвидировали два масштабных пожара в степной зоне в окрестностях Саяногорска и в Аскизском районе.
Ранее стало известно, что в Республике Тува загорелись леса, огнём охвачены более четырёх тысяч гектаров. Военные вертолёты Ми-8АМТШ доставили личный состав пожарных максимально близко к месту возгорания.
Отмечается, что лётчики ЦВО обнаружили два очага возгорания лесного массива в труднопроходимых районах рядом с озером Шурам-Холь.
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