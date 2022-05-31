Степные пожары в Хакасии растянулись на шесть километров

В Хакасии бушуют степные пожары, протяжённость возгорания превысила шесть километров, об этом пишет newkhakasiya.online.

Спасатели только за последние сутки ликвидировали два масштабных пожара в степной зоне в окрестностях Саяногорска и в Аскизском районе.

Ранее стало известно, что в Республике Тува загорелись леса, огнём охвачены более четырёх тысяч гектаров. Военные вертолёты Ми-8АМТШ доставили личный состав пожарных максимально близко к месту возгорания.

Отмечается, что лётчики ЦВО обнаружили два очага возгорания лесного массива в труднопроходимых районах рядом с озером Шурам-Холь.