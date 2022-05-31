"Показали пример героизма": на Украине погибли трое военнослужащих из Омска

На Украине погибли ещё трое военнослужащих из Омской области. Губернатор региона Александр Бурков выразил сочувствие родным и близким павших бойцов, об этом пишет gorod55.ru.

Ефрейтор Владислав Ульянич, старший сержант Анатолий Бузмаков, рядовой Владислав Зейбель погибли, участвуя в российской спецоперации.

"В России воинский долг всегда был и будет делом чести, а люди, его исполняющие — настоящими патриотами. Наши военнослужащие, отдавшие жизнь за безопасность Родины, показали пример героизма на все времена. Вечная память!", — высказался глава области.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего на Украине похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.