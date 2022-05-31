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Автор Елена Федорова

Пожар в детском саду: очевидец обвиняет курящих сотрудников учреждения

Происшествия

В одном из посёлков Красноярского края сгорел детский сад, очевидец заявил, что во всём виноваты курящие сотрудники, об этом пишет prmira.ru.

Пожар в детском саду: очевидец обвиняет курящих сотрудников учреждения

Пожар произошёл в дошкольном учреждении в посёлке Хайрюзовка. Местный житель Яков Дергачев стал свидетелем происшествия. По его словам, он активно помогал в тушении, тогда и заметил на окне горящую банку с окурками. Мужчина считает, что пожар мог начаться из-за того, что работники курили в здании.

Кроме того, в прошлом году в посёлке сгорела школа, учащиеся продолжили обучение в здании детского сада, сейчас сгорел и он.

"Директор школы, завхоз школы, они там все курят", — сказал Дергачев телеканалу "Прима".

Однако в МЧС рассказали, что причина возгорания ещё не установлена, требуется время, чтобы специалисты провели проверку.

Ранее в омской многоэтажке разгорелся пожар, пламя охватило старые вещи в одной из квартир на втором этаже. Спасателям пришлось эвакуировать жителей дома, однако некоторые из них вышли сами. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.
Пожарные в течение часа боролись с огнём, возгорание удалость ликвидировать.

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Автор: Елена Федорова
Темы пожар красноярский край
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