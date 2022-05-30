Отец и трое его детей отравились угарным газом в Казани

В Казани отец и его дети отравились угарным газом, пострадавших доставили в больницу, об этом пишет inkazan.ru.

Отмечается, что дом, в котором произошёл инцидент, оснащён центральным газоснабжением. В настоящий момент специалисты выясняют причину произошедшего.

Отец, двое его дочерей и сын были госпитализированы. Их состояние оценивалось как средне тяжёлое. Однако позже мужчина отказался от пребывания в больнице.

Ранее житель Черногорска попытался потушить неожиданно возникший пожар в доме, он схватился за бутылку воды, однако это оказался алкоголь. Отмечается, что мужчины употребляли спиртное, как вдруг загорелся ковёр. Один из них решил потушить пламя, но перепутал воду с алкоголем, и огонь усилился. Его друзья скончались от отравления угарным газом.