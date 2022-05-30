На Украине в ходе спецоперации погиб молодой военнослужащий из Тавды Николай Цвегун, об этом пишет tagilcity.ru.
Контрактник героически погиб, исполняя свой воинский долг. Прощание с ним пройдёт 31 мая.
Цвегун с детства мечтал стать военным, служить в спецназе, парень окончил кадетскую школу, отслужил срочную службу в десантных войсках, хотя имел право на отсрочку, и остался на контракт, сообщает Е1.
Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего на Украине похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.