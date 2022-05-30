Пьяная фанатка набросилась на певца Хабиба на концерте в Чите

Праздничный концерт в Чите, приуроченный ко Дню города, оставил певцу Хабибу Шарипову неприятный осадок. Пьяная фанатка набросилась на него прямо во время выступления, об этом сообщает transsibinfo.com.

Девушка выбежала на сцену и стала обнимать артиста. Отмечается, что её пытались оттащить сразу четыре охранника, однако она не хотела сдаваться. Через некоторое время её всё же удалось вывести.

Позже в своём Telegram-канале Хабиб выложил видео происшествия.

"Такого я не ожидал. Еле отцепили девушку, а ещё я думал, что это любовь, но запах алкоголя убил всю романтику", — написал он.

Ранее Егор Крид признался, что оказался в щекотливой ситуации. К нему в номер в Ташкенте ворвалась буйно настроенная фанатка. Целью девушки было получение совместного фото с поп-исполнителем. Исполнить её желание Егор не мог, потому что находился в туалете. Чтобы выбраться из неприятной ситуации, он начал звонить друзьям. Гостья не осталась в долгу и громко закричала об изнасиловании.