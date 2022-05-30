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Автор Антон Уткин

Борис Рожин: в Мелитополе террористы взорвали заминированный автомобиль

Происшествия

В центре освобожденного Мелитополя террористами был взорван заминированный автомобиль, рассказал российский военный эксперт Борис Рожин.

Борис Рожин: в Мелитополе террористы взорвали заминированный автомобиль

В результате взрыва возле популярного ТЦ "Квартал" пострадало два человека, сейчас место теракта оцепили бойцы Росгвардии. По информации из украинских источников, террористы из Киева планировали убийство экс-депутата Балицкого, сообщил эксперт.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что сам Балицкий и его семья не пострадали.

"Украина прочно встала на путь копирования тактики ИГИЛ*", — отметил Рожин.

Он напомнил, что подобная тактика не помогла сирийским террористам, не поможет и киевскому режиму. Вслед за окончанием СВО начнётся контртеррористическая операция на Украине, и все причастные к подобной деятельности будут найдены и ликвидированы.

"Опыт такой работы имеется", — напомнил политолог.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Автор: Антон Уткин
Темы теракт
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