Администрация Запорожской области: в центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

В понедельник, 30 мая, около 07:40 часов в центре Мелитополя произошёл мощный взрыв. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в домах по улицам Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены.

"В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Центр города заполонили клубы чёрного дыма", — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его сторонникам ненавистна мирная жизнь в Мелитополе и на других территориях, освобождённых российской армией. Представитель военно-гражданской администрации призвал до конца провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее Рогов предложил передать российской стороне военно-воздушную базу в Мелитополе, а также базы националистов и ВСУ, расположенные на освобождённых землях Запорожской области. Он пояснил, что присутствие РФ в регионе необходимо на постоянной основе.