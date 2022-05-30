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Автор Юлия Миленина

Администрация Запорожской области: в центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

Происшествия

В понедельник, 30 мая, около 07:40 часов в центре Мелитополя произошёл мощный взрыв. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Администрация Запорожской области: в центре Мелитополя прогремел мощный взрыв

По его словам, в домах по улицам Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены.

"В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Центр города заполонили клубы чёрного дыма", — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его сторонникам ненавистна мирная жизнь в Мелитополе и на других территориях, освобождённых российской армией. Представитель военно-гражданской администрации призвал до конца провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее Рогов предложил передать российской стороне военно-воздушную базу в Мелитополе, а также базы националистов и ВСУ, расположенные на освобождённых землях Запорожской области. Он пояснил, что присутствие РФ в регионе необходимо на постоянной основе.

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Автор: Юлия Миленина
Темы владимир рогов владимир зеленский
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