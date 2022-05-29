EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стремоусов: у ВСУ было две неудачных попытки прорыва обороны под Херсоном
Симоньян о ситуации на Украине: "Изнасилования к добру не приводят"
По неподтвержденной информации, Давид Касаткин умер по дороге в СИЗО Грозного
Дети и наркоманы обосновались в брошенной квартире в Татарстане
NI: Запад меняет своё отношение к России из-за её побед в Донбассе
Пленный солдат ВСУ: командование бросило нас под танки с автоматами
Макс Барских о том, почему его песни снова доступны в РФ: "Наслаждайтесь пока"
Автор Елена Федорова

Ревнивец избил бывшую девушку в Оренбурге

Происшествия

Пьяный оренбуржец избил бывшую девушку, пострадавшая попала в больницу, об этом пишет 56orb.ru.

Правоохранители выяснили, что девушка явилась в гости к бывшему парню, который в этот момент употреблял алкоголь. Их разговор привёл к ссоре, из ревности оренбуржец избил свою даму сердца.

Сейчас девушка находится в больнице под наблюдением специалистов.

Нападавшего удалось задержать. Оказалось, что до этого он уже был судим.

Ранее в Зеленогорске невеста поссорилась с женихом на второй день свадьбы, конфликт закончился поножовщиной. По информации следователей, на следующий день после свадьбы молодожёны решили продолжить праздновать. У пары произошла ссора, в разгар которой невеста ударила своего супруга ножом. Мужчина умер на месте в результате полученной раны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Федорова
оренбург нападение
Популярное
Мир. Новости мира
Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ

Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.

Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ
Bild: ВСУ не прикроются жителями Лисичанска и Северодонецка как живым щитом
Силовые структуры
Bild: ВСУ не прикроются жителями Лисичанска и Северодонецка как живым щитом
Общество
В Австрии потребовали выслать украинцев за избиение местных таксистов
Мир. Новости мира
Daily Express: Великобритания беззащитна перед ядерным ударом со стороны России
Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская Любовь Степушова Киевский режим не смог отправить УПЦ на эшафот Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова
Силовые структуры
SCMP: странам НАТО следует прислушаться к ядерным предостережениям России
Силовые структуры
Вилкул: военный завод в Кривом Роге уничтожен мощным ракетным ударом ВС РФ
В Польше покупательница набросилась на продавщицу украинку: "Вон в свою страну!"
Мир. Новости мира
В Польше покупательница набросилась на продавщицу украинку: "Вон в свою страну!"
Последние материалы
Ревнивец избил бывшую девушку в Оренбурге
Стремоусов: у ВСУ было две неудачных попытки прорыва обороны под Херсоном
Симоньян о ситуации на Украине: "Изнасилования к добру не приводят"
По неподтвержденной информации, Давид Касаткин умер по дороге в СИЗО Грозного
Дети и наркоманы обосновались в брошенной квартире в Татарстане
NI: Запад меняет своё отношение к России из-за её побед в Донбассе
Пленный солдат ВСУ: командование бросило нас под танки с автоматами
Макс Барских о том, почему его песни снова доступны в РФ: "Наслаждайтесь пока"
Политолог Брутер объяснил, почему спецоперация не завершается: нет компромиссов
Комоедов: американские ракеты Harpoon не несут угрозы для Черноморского флота
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников