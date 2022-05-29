Ревнивец избил бывшую девушку в Оренбурге

Пьяный оренбуржец избил бывшую девушку, пострадавшая попала в больницу, об этом пишет 56orb.ru.

Правоохранители выяснили, что девушка явилась в гости к бывшему парню, который в этот момент употреблял алкоголь. Их разговор привёл к ссоре, из ревности оренбуржец избил свою даму сердца.

Сейчас девушка находится в больнице под наблюдением специалистов.

Нападавшего удалось задержать. Оказалось, что до этого он уже был судим.

Ранее в Зеленогорске невеста поссорилась с женихом на второй день свадьбы, конфликт закончился поножовщиной. По информации следователей, на следующий день после свадьбы молодожёны решили продолжить праздновать. У пары произошла ссора, в разгар которой невеста ударила своего супруга ножом. Мужчина умер на месте в результате полученной раны.