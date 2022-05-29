Мужчина напал на пожилую женщину в Оренбургской области, пытавшуюся защитить свою внучку, об этом пишет 56orb.ru.
Отмечается, что нападавший ранее уже был судим за кражу. Он избил 84-летнюю бабушку, когда та заступилась за внучку. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
Правоохранителям удалось поймать злоумышленника. Теперь ему светит до восьми лет лишения свободы.
Ранее в Челябинске мужчина напал с ножом на 50-летнюю учительницу, которая поздно возвращалась домой. По информации ГУ МВД региона, злоумышленник подкрался к женщине со спины, нанёс ей ножевое ранение и сбежал с места происшествия. Учительницу удалось спасти благодаря прохожим, которые заметили её, лежавшую у подъезда.
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Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.