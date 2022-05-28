Челябинец напал на женщину с ножом возле подъезда

В Челябинске мужчина напал с ножом на 50-летнюю учительницу, которая поздно возвращалась домой, об этом пишет kursdela.biz.

По информации ГУ МВД региона, злоумышленник подкрался к женщине со спины, нанёс ей ножевое ранение и сбежал с места происшествия.

Учительницу удалось спасти благодаря прохожим, которые заметили её, лежавшую у подъезда. Сейчас она находится в больнице.

Отмечается, что правоохранители пока не нашли нападавшего.

Ранее житель Пермского края поссорился со знакомым, напал с ножом на женщину и попытался поджечь дом. Он был задержан и помещён под стражу. Молодой человек после конфликта со своим приятелем пришёл к его дому, чтобы выяснить отношения, однако дверь открыла женщина, которая отказалась его впустить. Парень ударил её ножом и сбежал. Позже злоумышленник вернулся и решил поджечь дом вместе с людьми.