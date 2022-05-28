В 10 раз выросли штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

В России до 10 раз выросли штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ вносит изменения в административный кодекс. По нему, в зависимости от обстоятельств, с нарушителей может быть взыскано до 2 млн рублей.

В частности, сумма штрафа для граждан выросла с коридора 1,5-3 тыс. рублей до 15-30 тыс. рублей, для должностных лиц — с 10-20 тыс. до 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц — с 50-200 тыс. до 100-400 тыс. рублей. При этом в случае нарушения требований безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, штрафы будут ещё больше — до 40 тыс., 60 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно.

Если нарушение не повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, то с граждан могут взыскать уже не 5 тыс. рублей, как было ранее, а 50-60 тыс. рублей, с должностных лиц — до 100 тыс. рублей вместо 50 тыс. рублей, с юридических лиц — от 1 млн до 2 млн рублей, то есть также в два раза больше.

Если же в результате противоправных действий нарушителей был причинён тяжкий вред здоровью человека или смерть, то сумма штрафа для юрлиц составит от 1 млн до 2 млн рублей. Ранее за это предусматривался штраф не более 1 млн рублей.