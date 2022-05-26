В Башкирии постились с военнослужащим, погибшим на Украине

С воинскими почестями в Башкирии простились с участником спецоперации Айнуром Ямаловым, который погиб на Украине, об этом пишет kursdela.biz.

Военнослужащий был уроженцем Магнитогорска, он погиб, исполняя воинский долг. Прощание с ним прошло в селе Амангильдино. Глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков сообщил об этом в соцсетях.

"Преклоняем головы перед родителями Айнура, которые вырастили достойного сына", — написал он.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего в ходе российской спецоперации похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.