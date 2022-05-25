Капитан судна в Приморье пойдёт под суд: был допущен перегруз, погиб человек

В Приморье капитана, допустившего перегруз шхуны-краболова, ждут судебные разбирательства. Из-за нарушений правил безопасности судно потонуло, один человек погиб, об этом пишет zr.media.

Следователи установили, что обвиняемый перегрузил морской транспорт более чем на 44 тонны, что вызвало критический крен, вода начала заполнять судно. На борту было 15 человек, одному из них так и не удалось выплыть.

Капитана обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее в водах Белого моря затонуло прогулочное судно "Фаворит". На борту находилось пять человек. Для поиска людей была направлена спасательная авиация — вертолёт МИ-8 вылетел из Архангельска. Сотрудники экстренных служб сообщают, что внезапное бедствие произошло в пяти километрах от берега, недалеко от села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области.

По информации спасателей, двум пассажирам удалось спастись с затонувшего судна, но, к сожалению, один из спасённых вскоре скончался от переохлаждения.