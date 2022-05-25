Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который поджёг дом, внутри которого находились женщина и двое детей. Потерпевших спасли находившиеся неподалёку студенты, сообщает региональное следственное управление.
По данным ведомства, инцидент произошёл в селе Сотниково. Вернувшийся пьяным из города 37-летний мужчина хотел попасть в дом своей бывшей сожительницы, но та его не впустила. После этого он подпёр входную дверь ломом и поджёг дом.
"Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям дома и охватил крышу. Злоумышленник остался во дворе и наблюдал за происходящим", — говорится в сообщении управления.
Внутри дома находились женщина и двое детей в возрасте семи и 15 лет. Из-за подпёртой двери и решёток на окнах они не могли выбраться наружу. На крики о помощи откликнулись находившиеся неподалёку студенты, которые отогнули решётки и вытащили детей с их матерью.
В результате инцидента никто не пострадал, подозреваемого позднее задержали правоохранители, ему также предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего.
"Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в следственном управлении.
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