Адвокат Ефремова опроверг слухи о драке в колонии

Адвокат актёра Михаила Ефремова Пётр Хархорин опроверг сообщения о его якобы участии в драке в колонии и проблемах со здоровьем. Об этом представитель артиста рассказал в беседе с Телеканалом "360".

По словам Хархорина, Ефремов продолжает работать в швейном цеху. При этом все заключённые относятся к артисту с уважением.

"Враньё с первого до последнего слова. Михаил Олегович прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте", — сказал адвокат.

Ранее в СМИ появились сообщения, что у Ефремова в колонии случилась драка с другим заключённым из Ирана, после чего актёр испытал проблемы с сердцем.