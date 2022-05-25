Старшеклассник в Техасе расстрелял в школе 19 детей и двоих взрослых

В США вооруженный винтовкой 18-летний старшеклассник Сальвадор Рамос в городе Ювалд в Техасе открыл стрельбу в начальной школе.

Он расстрелял 19 детей и двоих взрослых. Перед тем как отправиться в школу, он застрелил собственную бабушку. Преступник был в бронежилете, действовал в одиночку и впоследствии был убит полицейскими.

После трагедии президент США Джозеф Байден призвал заканчивать оружейное лобби.

"Я надеялся, что мне не придётся делать этого. Но вновь ещё одна бойня — теперь в Ювалде... Время действовать", — сообщил глава Соединённых Штатов.

Байден раньше обещал решить эту проблему. Когда он занимал при Бараке Обаме пост вице-президента, произошла похожая трагедия в Сэнди-Хук — тогда преступник ворвался в школу и расстрелял двадцать детей и 6 взрослых.