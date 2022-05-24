В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Челябинской области

В понедельник, 23 мая, на Украине погиб военнослужащий из Челябинской области Артём Евтушенко, об этом сообщает kursdela.biz.

Погибший был выпускником Карталинского техникума. Представители учреждения написали о произошедшем в своей группе ВКонтакте. В публикации они тепло отозвались о Евтушенко, отметив, что он героически погиб в ходе спецоперации на Украине.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего при исполнении воинского долга похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.