Суд заочно арестовал игрока в "Что? Где? Когда?" Аскерова

Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма.

Когда Аскеров будет задержан или экстрадирован, его арестуют на два месяца. Такое решение принял суд.

Ранее в отношении обладателя "Хрустальной совы" было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. По данным Следственного комитета РФ, Аскеров опубликовал в соцсети ложную информацию, оскорбляющую и порочащую память маршала СССР Георгия Жукова.

Узнав о том, что СК объявил его в розыск, Аскеров рассказал изданию "Подъём", что давно находится не в России и не боится экстрадиции.

"Никакого состава преступления нет. Пусть МВД начнёт уже с преступниками бороться, а не обслуживать политические заказы шизофреников", — заявил он.

По словам Аскерова, он не намерен возвращаться в РФ, потому что "этой страны больше нет".