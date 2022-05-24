Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма.
Когда Аскеров будет задержан или экстрадирован, его арестуют на два месяца. Такое решение принял суд.
Ранее в отношении обладателя "Хрустальной совы" было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. По данным Следственного комитета РФ, Аскеров опубликовал в соцсети ложную информацию, оскорбляющую и порочащую память маршала СССР Георгия Жукова.
Узнав о том, что СК объявил его в розыск, Аскеров рассказал изданию "Подъём", что давно находится не в России и не боится экстрадиции.
"Никакого состава преступления нет. Пусть МВД начнёт уже с преступниками бороться, а не обслуживать политические заказы шизофреников", — заявил он.
По словам Аскерова, он не намерен возвращаться в РФ, потому что "этой страны больше нет".
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