ФСБ накрыла схрон с оружием и взрывчаткой на даче в Крыму

Крупный схрон с оружием и взрывчаткой накрыли сотрудники ФСБ на одной из крымских дач, об этом пишет newizv.ru, ссылаясь на fedpress.ru.

Отмечается, что 46-летний мужчина обустроил тайник в своём дачном домике. Там он хранил по 400 граммов таких взрывчатых веществ, как тротил и бездымный порох, а также 800 патронов.

Правоохранительные органы завели на нарушителя уголовное дело.

Ранее стало известно о том, что мужчина в Белгородской области умер при попытке расплавить боеприпас для гранатомёта. Отмечается, что белгородец нашёл боевые снаряды и решил сдать алюминий из них. По предварительным данным, он не придумал ничего лучше, как расплавить найденные боеприпасы на костре. Реактивный двигатель гранаты сдетонировал, один из осколков пробил лёгкое. Мужчина умер на месте.