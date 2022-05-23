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Автор Петр Ермилин

Посольство Британии злоупотребило флагом ЛГБТ над своим зданием в Индонезии

Происшествия

Власти Индонезии вызвали в понедельник посла Великобритании Оуэна Дженкинса, чтобы выразить протест против поднятия флага ЛГБТ в посольстве, посчитав это спорным в мусульманской среде.

Посольство Британии злоупотребило флагом ЛГБТ над своим зданием в Индонезии

Посольство Великобритании в Джакарте 17 мая подняло разноцветный флаг в ознаменование Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, говорится в сообщении посольства Великобритании в Instagram.

«Иногда важно отстаивать то, что вы считаете правильным, даже если разногласия между друзьями могут вызывать дискомфорт. Великобритания считает, что права ЛГБТ+ являются фундаментальными правами человека», — говорится в сообщении в социальной сети, которое включало изображение флага ЛГБТ рядом с флагом Соединенного Королевства.

«В большинстве процветающих обществ каждому предоставляется возможность жить свободно, таким, какой он есть на самом деле, не опасаясь насилия или дискриминации», — говорится в сообщении.

Тем не менее, несколько пользователей сети потребовали уважения к местным обычаям, общественным нормам и религиозным убеждениям.

Законодательство Индонезии не запрещает гомосексуальность, за исключением западной провинции Ачех, где действуют законы шариата или ислама. Однако в последние годы правозащитные организации осудили усиление репрессий против ЛГБТ-сообщества в стране Юго-Восточной Азии, которая также имеет самое большое мусульманское население в мире.

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Автор: Петр Ермилин
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