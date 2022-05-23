В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний командир десантно-штурмового взвода Ильгиз Гайфуллин из Башкирии, об том сообщает mkset.ru.
Представители местной власти подтвердили информацию о гибели военнослужащего.
Отмечается, что Гайфуллин был участником российской спецоперации с самого первого дня.
Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего при исполнении воинского долга похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.