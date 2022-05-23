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Автор Елена Федорова

Командир десантно-штурмового взвода Гайфуллин погиб в ходе спецоперации

Происшествия

В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний командир десантно-штурмового взвода Ильгиз Гайфуллин из Башкирии, об том сообщает mkset.ru.

Представители местной власти подтвердили информацию о гибели военнослужащего.

Отмечается, что Гайфуллин был участником российской спецоперации с самого первого дня.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего при исполнении воинского долга похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова
башкирия
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