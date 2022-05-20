Учитель ОБЖ спас школьника, у которого остановилось сердце

У школьника в Южноуральске на перемене остановилось сердце, его спас учитель ОБЖ Константин Пугач, об этом сообщает kursdela.biz.

Двенадцатилетний мальчик потерял сознание в школе, ученики вовремя позвали на помощь учителя ОБЖ. У школьника уже не было пульса, он почернел.

Пугач успел реанимировать его ещё до прибытия скорой помощи. Он провёл непрямой массаж сердца и сделал искусственное дыхание.

Ранее стало известно о происшествии в школе села Ленинское под Новосибирском. Пятиклассник хвастался пневматическим пистолетом перед одноклассниками и случайно выстрелил одному из них в лоб. По сообщению регионального ГУМВД, пострадавшего доставили в больницу с ушибом. Полицейские забрали у школьника пистолет и направили на экспертизу. Где он раздобыл оружие, и почему оно хранилось в свободном для ребёнка доступе, выясняют правоохранительные органы.