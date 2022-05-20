Белгородка рассказала про обстрел: нас бы "прорешетило", если бы мы спали

Сёла Белгородской области постоянно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Жительница Головчино Елена рассказала, как они с мужем и детьми спасались во время очередной атаки, об этом пишет bel.ru.

Возле их дома произошёл взрыв, из окон посыпались осколки, один из них попал женщине в руку. Семья спряталась в погребе, где Елена потеряла сознание, очнулась она уже в больнице. Супругу пришлось везти жену в медучреждение на машине со спущенными из-за обстрела колёсами. Сыновья показали матери фотографии дома после происшествия.

"Здесь вся крыша и навес были "в дырочку". Второй этаж был сделан из гипсокартона. Его пробило. Если бы мы спали, то нас бы "прорешетило", потому что кирпич с блоком не пробило, а шифер с гипсокартоном — насквозь", — вспоминает Елена.

Ранее губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему он не обратится за помощью к президенту России Владимиру Путину в связи с постоянными обстрелами на границе. Он объяснил, что держит связь с минобороны, ФСБ, пограничной службой и Росгвардией, однако ситуация очень сложная. Гладков добавил, что делает всё для обеспечения безопасности населения.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.