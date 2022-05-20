На Украине погиб доброволец из Карелии

На Украине в ходе спецоперации погиб доброволец из Карелии Иван Чухлей, об этом сообщает karelinform.ru.

Отмечается, что мужчина сам решил стать участником российской спецоперации.

Чухлей родился в Мурманской области в 1988 году. Но в 11-летнем возрасте вместе с родителями перебрался в Пудож. В 2008 году он был призван на службу. После армии он работал в Шальском карьере. А в 2015 году переехал в Краснодарский край.

Ранее стало известно, что на Украине в ходе спецоперации погибли два контрактника из Оренбургской области. Прикрывая пехоту, младший сержант Талгат Жумбаков выехал на БМП и открыл огонь по противнику. В этот момент в машину угодил снаряд. Вместе с Жумбаковым погиб его друг Руслан Аргимбаев.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.