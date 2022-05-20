Разведчик США пролетел над территорией РФ: почему его не сбили?

Американский самолёт-разведчик Boeing RC-135W включил транспондер (прибор для передачи координат), пролетая над мысом Канин нос в Ненецком автономном округе. Об этом происшествии над территорией РФ сообщил паблик "Коряжма Лайв".

Как отмечают военные эксперты, там находятся:

станции дальнего слежения за межконтинентальными баллистическими ракетами,

радиолокационные системы

полигон РВСН "Шойна".

"Эта работа ведётся достаточно откровенно для того, чтобы у российского руководства не осталось сомнений в совершенно ясных перспективах возможного ответного удара стратегическим вооружением", — цитирует паблик неназванного эксперта НАТО.

Почему же российские ВКС не перехватили, не сбили или не вынудили сесть новейший американский самолет-разведчик? Pravda.Ru обратилась с таким вопросом к "авиафанатам" проекта "Авиация России" и заслуженному военному летчику РФ, генерал-майору Владимиру Попову.

"Россия всегда внимательно следит за самолетами и беспилотниками разведчиками Запада, особенно в столь чувствительных местах. При этом для их обнаружения не нужны транспондеры — достаточно военных радаров, систем ПВО. Скорее всего, здесь так называемый "глюк трека", такое бывает весьма часто — когда транспондер передал сигнал "от моря", потом сигнал не проходит — и система сама достраивает траекторию полета, "додумывает" ее", — заявили авиа-специалисты.

"Я не уверен, что он зашел в наши территориальные воды или в наше воздушное пространство, тем более с включенной системой опознавания. Скорее всего, он явно не нарушал. Использование воздушного пространства Российской Федерации законодательно оформлено — законы говорят о том, что над своей территории мы имеем суверенное воздушное пространство, где действительно можем пресекать любые противоправные действия воздушных судов" — делится генерал-майор.

"Если мы берем приграничные территории во внимание, то от линии государственной границы есть 12-мильная зона, это примерно 22 км с копеечками. Это тоже наши территории, где мы можем работать. Дальше идет исключительная экономическая зона — от линии береговой черты вглубь моря до 200 морских миль. Это исключительно экономическая зона, где летают многие рейсовые самолеты", — рассказал военный летчик.

При этом он добавил, что по правилам "если корабль заходит туда или самолет влетает в это воздушное пространство, как правило, заблаговременно или в процессе оповещается государство, в данном случае — Россия".