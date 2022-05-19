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Автор Елена Федорова

На Украине погиб военнослужащий из Ветлуги

Происшествия

На Украине погиб рядовой Данила Ковалёв из Ветлужского района, об этом сообщает newsnn.ru.

На Украине погиб военнослужащий из Ветлуги

Представители районной администрации выразили соболезнования близким погибшего.

"Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Мы гордимся мужеством земляка и разделяем с родными ему людьми боль утраты", — написали они.

В пятницу, 20 мая, состоится прощание с Ковалёвым.

Ранее стало известно, что на Украине в ходе спецоперации погибли два контрактника из Оренбургской области. Прикрывая пехоту, младший сержант Талгат Жумбаков выехал на БМП и открыл огонь по противнику. В этот момент в машину угодил снаряд. Вместе с Жумбаковым погиб его друг Руслан Аргимбаев.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова
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