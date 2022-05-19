На Украине погиб военнослужащий из Ветлуги

На Украине погиб рядовой Данила Ковалёв из Ветлужского района, об этом сообщает newsnn.ru.

Представители районной администрации выразили соболезнования близким погибшего.

"Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Мы гордимся мужеством земляка и разделяем с родными ему людьми боль утраты", — написали они.

В пятницу, 20 мая, состоится прощание с Ковалёвым.

Ранее стало известно, что на Украине в ходе спецоперации погибли два контрактника из Оренбургской области. Прикрывая пехоту, младший сержант Талгат Жумбаков выехал на БМП и открыл огонь по противнику. В этот момент в машину угодил снаряд. Вместе с Жумбаковым погиб его друг Руслан Аргимбаев.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.