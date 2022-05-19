Чиновники Украины украли бронежилеты для ВСУ на 12 млн гривен

Служба безопасности Украины сообщила о выявлении масштабной схемы, которая позволяла разворовывать гуманитарную помощь армии. Ущерб составил более 12 млн гривен.

Как гласит отчёт СБУ, чиновники украли и продали более тысячи бронежилетов для украинских солдат. Защитную одежду изготовила украинская общественная организация за собранные пожертвования.

Черкасская военная администрация должна была вручить бронежилеты ВСУ в качестве подарка. Сообщается, что отдельные чиновники решили присвоить эту гуманитарную помощь и выставить её на продажу. Бронежилеты реализовывались через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

Официальный представитель украинской спецслужбы признался, что армии достанется лишь небольшая часть поставки, обнаруженная в одной из торговых сетей. В СБУ не исключают, что некоторое количество бронежилетов до сих пор остаётся в свободной продаже.