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Автор Антон Уткин

Чиновники Украины украли бронежилеты для ВСУ на 12 млн гривен

Происшествия

Служба безопасности Украины сообщила о выявлении масштабной схемы, которая позволяла разворовывать гуманитарную помощь армии. Ущерб составил более 12 млн гривен.

Чиновники Украины украли бронежилеты для ВСУ на 12 млн гривен

Как гласит отчёт СБУ, чиновники украли и продали более тысячи бронежилетов для украинских солдат. Защитную одежду изготовила украинская общественная организация за собранные пожертвования.

Черкасская военная администрация должна была вручить бронежилеты ВСУ в качестве подарка. Сообщается, что отдельные чиновники решили присвоить эту гуманитарную помощь и выставить её на продажу. Бронежилеты реализовывались через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

Официальный представитель украинской спецслужбы признался, что армии достанется лишь небольшая часть поставки, обнаруженная в одной из торговых сетей. В СБУ не исключают, что некоторое количество бронежилетов до сих пор остаётся в свободной продаже.

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Автор: Антон Уткин
Темы всу украина
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