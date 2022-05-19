На рассвете 19 мая боевики украинских вооружённых сил вновь обстреляли село Тёткино в Курской области. После обстрела погиб водитель фуры.
Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт.
"По предварительным данным, погиб водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод. Противник нанёс несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь", — отмечает глава Курской области.
Он также сказал, что есть раненые, но их количество не уточняется. Помимо этого, пострадало несколько домов. Старовойт выехал на место ЧП.
Сейчас в селе Тёткино ликвидируют возгорания. На месте работают спецслужбы.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.