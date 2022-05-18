Пограничные населённые пункты Теткино и Алексеевка Курской области повторно стали объектами обстрела со стороны Украины.
Губернатор региона Роман Старовойт рассказал о происходящем на границе Курской области.
"На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет", — сообщил Старовойт.
17 мая село Алексеевка уже попадало под прицел ВСУ. Повреждения получили три жилых строения, автомобиль, а также здание школы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.