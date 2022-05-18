В Курской области ВСУ обстреляли два населённых пункта: "Снова неспокойно"

Пограничные населённые пункты Теткино и Алексеевка Курской области повторно стали объектами обстрела со стороны Украины.

Губернатор региона Роман Старовойт рассказал о происходящем на границе Курской области.

"На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет", — сообщил Старовойт.

17 мая село Алексеевка уже попадало под прицел ВСУ. Повреждения получили три жилых строения, автомобиль, а также здание школы.