В Кемерове пособник украинских нацистов устроил диверсию на ЛЭП

В Кемерове сотрудники ФСБ задержали пособника украинских националистов, который причастен к повреждению двух опор линии электропередач. Согласно информации, кроме того, у диверсанта дома обнаружили "коктейли Молотова", бензин и оружие.

Помимо всего, сотрудники ФСБ нашли и неопровержимые доказательства причастности россиянина к диверсии на ЛЭП — крепёжные болты.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД <…> задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлёкшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, у задержанного обнаружили схемы военкоматов и пунктов полиции в городе, дневник с записями, подтверждающими совершение преступления.