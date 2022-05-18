В Кемерове сотрудники ФСБ задержали пособника украинских националистов, который причастен к повреждению двух опор линии электропередач. Согласно информации, кроме того, у диверсанта дома обнаружили "коктейли Молотова", бензин и оружие.
Помимо всего, сотрудники ФСБ нашли и неопровержимые доказательства причастности россиянина к диверсии на ЛЭП — крепёжные болты.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД <…> задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлёкшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, у задержанного обнаружили схемы военкоматов и пунктов полиции в городе, дневник с записями, подтверждающими совершение преступления.
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