В Подмосковье взорвался противотанковый гранатомёт из Донбасса

В подмосковных Мытищах в багажнике автомобиля взорвался ручной противотанковый гранатомёт, который предположительно привезли из Донбасса.

К взрыву привело неосторожное обращение с оружием. Два человека пострадали, на месте работают правоохранительные органы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, владелец автомобиля занимался транспортировкой гуманитарной помощи в Донбасс. Оттуда он и привёз трофейный гранатомёт.

По предварительной версии, любитель трофейного оружия демонстрировал своё приобретение знакомому. Приятель стал совершать опасные манипуляции с гранатомётом. В частности, он сдвинул крышки прицела, которые выступают в роли предохранителя. Он опрометчиво надовил на триггер. Оружие сработало. Кумулятивная граната не взвелась из-за слишком близкого расстояния до стенки багажника (его разнесла вышибная струя) и отлетела в кусты.

В последнее время участились случаи, когда российским военным достаётся трофейная техника. В руки военнослужащим РФ попадает не только советское оружие, но также и трофеи зарубежного производства.