В Кронштадте загорелась первая советская подлодка К-3

В Кронштадте загорелась первая советская атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол". Пожар произошёл при реставрации, его оперативно ликвидировали сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе Кронштадтского морского завода.

"Дежурная бригада МЧС, которая постоянно находится на территории завода, ликвидировала возгорание буквально за несколько минут", — передаёт РИА Новости сообщение предприятия.

Возгорание произошло во время проведения работ в носовой части подлодки. По предварительным данным, при проведении огневых работ разорвался ацетиленовый шланг, пояснили на заводе.

В настоящее время специалисты реставрируют "Ленинский комсомол" для установки в музее военно-морской славы. Транспортировка подлодки запланирована на начало июня.