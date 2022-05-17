В Кронштадте загорелась первая советская атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол". Пожар произошёл при реставрации, его оперативно ликвидировали сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе Кронштадтского морского завода.
"Дежурная бригада МЧС, которая постоянно находится на территории завода, ликвидировала возгорание буквально за несколько минут", — передаёт РИА Новости сообщение предприятия.
Возгорание произошло во время проведения работ в носовой части подлодки. По предварительным данным, при проведении огневых работ разорвался ацетиленовый шланг, пояснили на заводе.
В настоящее время специалисты реставрируют "Ленинский комсомол" для установки в музее военно-морской славы. Транспортировка подлодки запланирована на начало июня.
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