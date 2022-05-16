Российские правоохранители объявили в розыск депутата Басманного района Москвы, участницу Pussy Riot Людмилу Штейн. Информация об этом содержится в базе данных МВД РФ.
"Разыскивается по статье Уголовного Кодекса", — отмечается в ней.
В прошлом году Штейн была осуждена по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Позднее она подверглась административному аресту за демонстрацию нацистской символики. На прошлой неделе в отношении Штейн была инициирована проверка за распространение фейков о российской армии.
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