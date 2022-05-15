Боевой снаряд нашли в Оренбургской области

Житель Оренбургской области нашёл боевой снаряд, на место были вызваны полиция и сапёры, об этом сообщает 56orb.ru.

Отмечается, что опасная находка была обнаружена в овраге в Соль-Илецком городском округе.

Сотрудники правоохранительных органов и следственная группа прибыли на место, обследовали и оцепили территорию до прибытия сапёров. Специалисты подтвердили, что это снаряд, который имеет следы коррозии.

В среду, 11 мая, стало известно, что жители Удмуртии в праздничные дни тоже столкнулись с неожиданными находками: две боевые гранаты и миномётный снаряд были обнаружены, а затем обезврежены сотрудниками Росгвардии.

Ранее в Харьковской области росгвардейцы нашли схроны с боеприпасами для реактивной системы залпового огня "Град". Хранилище вооружений украинских националистов было выявлено сотрудниками Росгвардии во время проведения разведывательных мероприятий.