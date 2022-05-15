В Рязанской и Ростовской областях провалили "миссию" по поджогам военкоматов

Злоумышленники-поджигатели в Рязанской и Ростовских областях действовали довольно неумело. Им не удалось спалить здания военкоматов.

Сотрудники военкоматов осведомлены об угрозе поджогов, так как по всей стране преступники не оставляют попыток уничтожить пункты по призыву военнослужащих. Атакам с момента начала спецоперации на Украине подверглись как минимум 10 военкоматов.

Нападение было совершено на Военный комиссариат в посёлке Пронске Рязанской области. Ночью неизвестные попытались поджечь дверь, а затем и оконную раму. Пламя не распространилось дальше, поэтому здание не пострадало.

Иначе действовали в городе Гуково Ростовской области. Злоумышленник метнул "коктейль Молотова" в стену здания, однако пламя оперативно потушили сотрудники военкомата.

Поджигателей разыскивает полиция. Им грозит срок за попытку умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Ранее в Приднестровье заявили о попытках поджога нефтебазы и военкомата.