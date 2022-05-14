Власти Белгородчины заявили, что в регионе от обстрелов пострадали 280 домов

Руководство Белгородской области подсчитало, что в результате атак на приграничные районы с Украиной со стороны ВСУ были повреждены 280 домов и 85 транспортных средств.

В Белгороде в ночь на 14 мая раздавались взрывы и были видны яркие всполохи в небе. Об этом сообщали жители региона в социальных сетях. Есть предположение, что работала система ПВО.

11 мая стало известно, что в селе Солохи погиб 18-летний парень Руслан Нефёдов. На похоронах молодого человека присутствовал глава региона Вячеслав Гладков. В общей сложности от обстрелов ВСУ после начала спецоперации на Украине получили ранения различной степени тяжести около полутора десятков человек.