Российские правоохранители объявили в розыск блогера Веронику Белоцерковскую. Её подозревают в уголовном преступлении.
"Разыскивается по статье Уголовного Кодекса", — говорится в базе данных МВД России.
Ранее в отношении Белоцерковской было возбуждено уголовное дело после её публикаций, направленных против действий российской армии. В настоящее время блогер находится за границей.
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