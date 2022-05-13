МВД объявило в розыск блогера Белоцерковскую

Российские правоохранители объявили в розыск блогера Веронику Белоцерковскую. Её подозревают в уголовном преступлении.

"Разыскивается по статье Уголовного Кодекса", — говорится в базе данных МВД России.

Ранее в отношении Белоцерковской было возбуждено уголовное дело после её публикаций, направленных против действий российской армии. В настоящее время блогер находится за границей.