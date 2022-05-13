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Автор Камиль Джабраилов

На территории "Водоканала" в Дагестане около года работала майнинг-ферма

Происшествия

Сотрудники полиции совместно с энергетиками обнаружили на территории ОАО "Махачкалаводоканал" в Дагестане майнинг-ферму. Работавшие около года устройства нанесли ущерб в размере более 26 млн рублей, сообщают "Россети".

На территории "Водоканала" в Дагестане около года работала майнинг-ферма

По данным компании, майнинг-ферма состояла из 95 устройств для добычи криптовалюты, которые располагались на территории насосной станции, принадлежащей ОАО "Махачкалаводоканал". Энергетики подсчитали, что она нанесла ущерб "Россетям" на сумму 26,2 млн рублей, незаконно потребив свыше 4,5 млн кВт/ч электроэнергии.

"Установлено, что житель Махачкалы и представители ОАО "Махачкалаводоканал", находясь в сговоре, смонтировали цельнометаллический контейнер, в котором разместили 95 устройств для добычи криптовалюты", — говорится в сообщении энергетической компании.

В "Россетях" добавили, что общая задолженность ОАО "Махачкалаводоканал" перед компанией превышает 330 млн рублей.

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Автор: Камиль Джабраилов
Темы криптовалюта
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