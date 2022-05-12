Вандал окрасил в цвета флага Украины крыльцо мэрии в Новосибирске

Вандал дважды вылил краску на крыльцо мэрии в Новосибирске, окрасив его в цвета флага Украины. Мужчину оштрафовали на 93 тысячи рублей, сообщает atas.info.

Первый раз бизнесмен Станислав Карзанов облил жёлто-синей краской крыльцо муниципалитета 24 марта, а затем ещё раз в начале апреля.

Отмечается, что его привлекли по административной статье о дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации.

В четверг, 12 мая, суд оштрафовал Карзанова за два нарушения на 48000 рублей и 45000 рублей.

Ранее участник шествия "Бессмертного полка" в Новосибирске Владимир Салтевский был задержан сотрудниками полиции за провокационные плакаты. Отмечается, что на плакатах содержались призывы прекратить спецоперацию на Украине.