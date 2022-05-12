В Подмосковье трёхлетний ребёнок бросался сковородами из окна

В городе Московский Новомосковского административного округа произошло необычное чрезвычайное происшествие. В МЧС позвонили и сообщили о том, что маленький ребёнок сидит у открытого окна и бросает сковороды, передаёт телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Прибывшие к 25-этажному дому спасатели увидели ребёнка примерно трёхлетнего возраста. Дома он находился с отцом. Попытки соседей достучаться в квартиру успехом не увенчались — дверь им никто не открыл.

Как потом выяснилось, родитель спал, а сын в это время нашёл себе такое необычное занятие. К счастью, история закончилась благополучно, медицинская помощь никому не понадобилась.