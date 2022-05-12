В Белгороде опровергли слухи о вторжении украинской армии

Власти Белгорода опровергли информацию о том, что украинские войска заняли приграничное село Середа в Белгородской области. Соответствующие утверждения в мэрии назвали "обманом".

"Это обман. Ни о каком вторжении речи не идёт. Это подтвердил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, который ежедневно объезжает приграничные территории", — говорится в сообщении властей.

В белгородской мэрии также обратили внимание на то, что якобы вторгшиеся боевики находятся на территории сельской школы №2. Однако в Середе всего одна школа-детсад, в населённом пункте нет второй общеобразовательной организации, уточнили власти.