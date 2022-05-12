Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в месте массового скопления людей в Курской области.
По информации ведомства, силовики задержали жителя региона, который, согласно сведениям ФСБ, планировал совершить в Курске теракт на одном или нескольких объектах инфраструктуры с массовым скоплением людей. Сообщается, что злоумышленник согласовал преступный замысел с украинскими спецслужбами. По словам задержанного, после совершения преступления он планировал перебраться на Украину.
По месту жительства подозреваемого сотрудники ФСБ обнаружили два самодельных взрывных устройства, а также травматическое оружие и нацистскую литературу.
В настоящее время в отношении жителя Курской области завели уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к террористическому акту". Сообщается, что подозреваемый дал признательные показания.
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